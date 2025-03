Samswegen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 67 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Börder setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Olvenstedt durch.

In Minute 16 schoss Heiko Rohde das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Börder in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Julian Kober den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Minute 46: SSV Samswegen führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen steckte zweimal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Schudrowicz (Samswegen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 3:0 gingen die Börder als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der SSV Samswegen noch eine Gelbe Karte ein. Die Börder sind dennoch auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – Germania Olvenstedt I

SSV Samswegen: Lindemann – Gamroth, Wagner (85. Zimmermann), Schudrowicz, Kober, Rohde (82. Resch), Ronge, Ismail (72. Belwe), Lehmann, Brandt, Denecke

Germania Olvenstedt I: Osada – Sevcov, Mucke, Komrowski (61. Nuraj), Freise (72. Arndt), Neumann (46. Otto), Frank, Meinecke, Puchowka, Metzger, Müller

Tore: 1:0 Heiko Rohde (16.), 2:0 Julian Kober (46.), 3:0 Paul Schudrowicz (87.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Phillip Möller, Samuel Michael; Zuschauer: 67