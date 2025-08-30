Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Lukas Hering, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Die Sülzetaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (61.).

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Hahn, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Mootz (56. Krause), Winkelmann, Selent (81. Sedlak), Deike, Rein (73. Tschepe), Schwarz, Krüger, Dethlefsen, Junge (78. Thielecke)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (76. Dressel), Madaus, Tafere, Hahn, Madaus, Abou Laban, Qorbani, Lange, Al Houri, Delleh (65. Fateh)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155