Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Sülzetaler konterten in der 27. Minute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.

SV 1889 Altenweddingen und MSC Preussen – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Zywotek (82. Rein), Schwarz, Richter, Winkelmann (90. Gumtz), Dethlefsen, Deike, Harnau, Wendland, Tandel (72. Krause), Krüger

MSC Preussen: Thiem – Farho, Volkmer (70. Tischer), Preuss, El Zayat, Jibril, Dervishaj, Rezai, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Kidw (46. Norenko), Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75