Der SV 1889 Altenweddingen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 155 Fußballfans einen klaren 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Lukas Hering am Ende der ersten Halbzeit, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen führt mit 2:0 – Minute 61

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Hahn den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Santersleber aber nicht mehr einholen. Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Krüger, Dethlefsen, Harnau, Junge (78. Thielecke), Mootz (56. Krause), Schwarz, Winkelmann, Deike, Rein (73. Tschepe), Selent (81. Sedlak)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Qorbani, Abou Laban, Delleh (65. Fateh), Lange, Al Houri, Madaus, Hahn, Madaus, Adjioski (76. Dressel)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155