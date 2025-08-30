Dem SV 1889 Altenweddingen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Lukas Hering vor: In der 45. Spielminute schoss Tom Harnau mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (46.). Die Sülzetaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (61.).

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Hahn (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sülzetaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Harnau, Mootz (56. Krause), Junge (78. Thielecke), Schwarz, Selent (81. Sedlak), Rein (73. Tschepe), Deike, Winkelmann, Dethlefsen, Krüger

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Madaus, Tafere, Madaus, Hahn, Delleh (65. Fateh), Abou Laban, Al Houri, Qorbani, Adjioski (76. Dressel)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155