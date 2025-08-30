Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Zuschauern über einen soliden 5:2 (1:0)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Lukas Hering am Ende der ersten Halbzeit, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 61 wurde ein weiteres Tor durch Jannes Krüger erzielt.

SV 1889 Altenweddingen führt in Minute 61 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Hahn den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Santersleber aber nicht mehr einholen. Die Sülzetaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Junge (78. Thielecke), Schwarz, Winkelmann, Rein (73. Tschepe), Harnau, Deike, Krüger, Selent (81. Sedlak), Mootz (56. Krause), Dethlefsen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Hahn, Lange, Abou Laban, Delleh (65. Fateh), Adjioski (76. Dressel), Madaus, Al Houri, Tafere, Qorbani

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155