Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I am Samstag 5:2 (1:0) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Lukas Hering am Ende der ersten Halbzeit, als Tom Harnau mit einem Strafstoß für Altenweddingen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

61. Minute: SV 1889 Altenweddingen führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I kassierte jetzt zweimal Gelb. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Hahn den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Santersleber aber nicht mehr ausgleichen. Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Rein (73. Tschepe), Schwarz, Selent (81. Sedlak), Harnau, Dethlefsen, Deike, Mootz (56. Krause), Krüger, Winkelmann, Junge (78. Thielecke)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Abou Laban, Delleh (65. Fateh), Lange, Qorbani, Tafere, Al Houri, Hahn, Madaus, Adjioski (76. Dressel), Madaus

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155