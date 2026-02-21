Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Heimsieg über den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Zywotek (82. Rein), Dethlefsen, Schwarz, Wendland, Krüger, Winkelmann (90. Gumtz), Deike, Tandel (72. Krause), Richter

MSC Preussen: Thiem – Farho, Jibril, Rezai, Kidw (46. Norenko), Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Volkmer (70. Tischer), Preuss, Dervishaj, Al Mori, El Zayat

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75