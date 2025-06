Sülzetal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 97 Besuchern des Klemens-Fendler-Sportforumsrum geboten. Die Sülzetaler waren den Gästen aus Heyrothsberge mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

In Minute 12 schoss Jannes Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen steckte einmal Gelb ein (17.). Die Sülzetaler legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Hannes Petters der Torschütze (46.).

SV 1889 Altenweddingen führt in Minute 46 mit 2:0

Der Siegeszug der Sülzetaler brach nicht ab. Minute 49: Altenweddingen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Jason Rein ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Krüger, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (85.). Der SV 1889 Altenweddingen hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schlieter (85. Tschepe), Zywotek (31. Rein), Deike, Schwarz, Petters, Harnau, Nord, Selent (36. L. Thielecke), Krüger, Sedlak

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Kloska (76. Biegelmeier), Vogel (76. Hrachowitz), Raue, Vasükov (70. Hanke), Schlüter, Gropius, Sensenschmidt, Schäfer, Schulze (70. Thorand), Voelckel

Tore: 1:0 Jannes Krüger (12.), 2:0 Hannes Petters (46.), 3:0 Jason Rein (49.), 4:0 Jannes Krüger (85.); Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt); Assistenten: David Görlitz, Dieter Splettstößer; Zuschauer: 97