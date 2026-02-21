Ergebnis 16. Spieltag SV 1889 Altenweddingen sichert sich engen 3:2-Erfolg gegen MSC Preussen
Einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der SV 1889 Altenweddingen am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.
Sülzetal/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (3:1) getrennt.
Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.
SV 1889 Altenweddingen Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 27
Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sülzetal
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 16
In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.
Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen
SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (90. Gumtz), Wendland, Schwarz, Richter, Tandel (72. Krause), Deike, Krüger, Harnau, Zywotek (82. Rein), Dethlefsen
MSC Preussen: Thiem – Volkmer (70. Tischer), Jibril, Preuss, Dervishaj, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Kidw (46. Norenko), Al Mori, Rezai, Farho, El Zayat
Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75