Einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der SV 1889 Altenweddingen am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (90. Gumtz), Wendland, Schwarz, Richter, Tandel (72. Krause), Deike, Krüger, Harnau, Zywotek (82. Rein), Dethlefsen

MSC Preussen: Thiem – Volkmer (70. Tischer), Jibril, Preuss, Dervishaj, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Kidw (46. Norenko), Al Mori, Rezai, Farho, El Zayat

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75