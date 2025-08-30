Dem SV 1889 Altenweddingen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Lukas Hering vor: In der 45. Spielminute schoss Tom Harnau mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). Die Sülzetaler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (61.).

Minute 61: SV 1889 Altenweddingen baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Hahn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Santersleber aber nicht mehr aufholen. Die Sülzetaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Junge (78. Thielecke), Winkelmann, Rein (73. Tschepe), Harnau, Deike, Mootz (56. Krause), Schwarz, Krüger, Dethlefsen, Selent (81. Sedlak)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Al Houri, Lange, Tafere, Madaus, Abou Laban, Madaus, Delleh (65. Fateh), Hahn, Adjioski (76. Dressel)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155