Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Sülzetal/MTU. Vor 75 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 1:3 (0:2) gegen Kleinmühlingen/Zens eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 19 schoss Henry Brösel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Brösel (24.) erzielt wurde.

24. Minute: SV 1889 Altenweddingen mit 0:2 im Rückstand

Es sah nicht gut aus für Altenweddingen. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Torwart Simon Kröplin konnte den Ball von Max Winkelmann nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 18 Minuten nach der Pause, als Maurice Ninschkewitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (63.). Damit war der Triumph der Bördeländer gesichert. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Wendland (87. Krause), Zywotek, Harnau (77. Tschepe), Sedlak, Winkelmann, Thielecke (53. Rein), Deike (46. Gumtz), Schlieter, Mootz

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Zöbisch (81. Baartz), Brösel, Seydlitz (69. Kietzmann), Ninschkewitz, Braunert, Richter, Junge, Boese, Günther

Tore: 0:1 Henry Brösel (19.), 0:2 Henry Brösel (24.), 1:2 Max Winkelmann (53.), 1:3 Maurice Ninschkewitz (63.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Robert Semmler, Tero Wilhelm; Zuschauer: 75