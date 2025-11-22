Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber dem Osterweddinger SV machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

SV 1889 Altenweddingen verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen Osterweddinger SV

Sülzetal/MTU. Vor 431 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 0:3 (0:1) gegen Osterwedding geschlagen geben müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp Nakoinz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte zweimal Gelb (14.). Der Osterweddinger SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Uwe Spiess. In der zweiten Halbzeit setzte Osterwedding noch einen drauf: In Minute 51 wurde das zweite Tor durch Ole Lennard Nölle erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

SV 1889 Altenweddingen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 51. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV 1889 Altenweddingen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tom Robin Koch (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Osterweddinger SV

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Mootz (68. T. R. Thielecke), Zywotek (90. L. Thielecke), Schwarz, Harnau, Wendland, Winkelmann (90. Hanft), Selent, Dethlefsen (75. Krause), Richter, Deike (46. Rein)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel, Embach (90. Dziobek), Nakoinz (90. Vatterrott), Krull (86. Gebhardt), Loof, Nölle (86. Hübler), Falkenberg, Barkowski, Koch, Müller (72. Klaus)

Tore: 0:1 Philipp Nakoinz (10.), 0:2 Ole Lennard Nölle (51.), 0:3 Tom Robin Koch (70.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 431