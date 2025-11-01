Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 75 Fans mit 1:3 (0:2) gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben musste.

SV 1889 Altenweddingen verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

Sülzetal/MTU. Vor 75 Zuschauern hat sich das Team von Lukas Hering mit 1:3 (0:2) gegen Kleinmühlingen/Zens eine Niederlage eingestehen müssen.

Henry Brösel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bördeländer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Brösel der Torschütze (24.).

SV 1889 Altenweddingen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 24

Es sah nicht gut aus für Altenweddingen. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Max Winkelmann nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

18 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen (63.). Mit 3:1 verließen die Bördeländer den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Schlieter, Sedlak, Winkelmann, Zywotek, Deike (46. Gumtz), Mootz, Harnau (77. Tschepe), Wendland (87. Krause), Thielecke (53. Rein)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Junge, Braunert, Ninschkewitz, Richter, Günther, Brösel, Hamel, Boese, Seydlitz (69. Kietzmann), Zöbisch (81. Baartz)

Tore: 0:1 Henry Brösel (19.), 0:2 Henry Brösel (24.), 1:2 Max Winkelmann (53.), 1:3 Maurice Ninschkewitz (63.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Robert Semmler, Tero Wilhelm; Zuschauer: 75