Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern am Samstag das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Im Sportforum wurden die Fans des SV Eintracht Gommern am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Max Bellach ins Netz. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze (37.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Mathias Rhode den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:7 erweiterte (90.+4). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Sindermann, Werban (68. Thiem), Schellbach, Kunitschke (46. Knobloch), Tuente, Randel, Hoppe, Hübener, Schmidt

Magdeburger SV Börde: König – Kreutzer, Rebone (56. Blümel), Rhode, Rebone, Boeke, Berlin, Wolff (81. Johne), Brussig (65. Lange), Schüßler, Wesemeier

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25