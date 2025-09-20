Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern an diesem Wochenende das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Die 25 Beobachter im Sportforum haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Eintracht Gommern ein ernüchterndes 1:7 (0:2) hinnehmen musste.

David Berlin traf für den Magdeburger SV Börde in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Patrick Kreutzer (37.) erzielt wurde.

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – 37. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es lief nicht gut für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:7 auszubauen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener, Hoppe, Schmidt, Tuente, Randel, Schellbach, Napiontek, Kunitschke (46. Knobloch), Werban (68. Thiem), Sindermann

Magdeburger SV Börde: König – Rebone (56. Blümel), Brussig (65. Lange), Kreutzer, Wolff (81. Johne), Schüßler, Wesemeier, Rhode, Boeke, Rebone, Berlin

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25