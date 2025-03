Der SV Eintracht Gommern sicherte sich am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen die SG Blau-Weiß Niegripp.

Gommern/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Gommern und die SG Blau-Weiß Niegripp ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:0).

Lucas Schmidt (SV Eintracht Gommern) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Gommern noch einmal treffen: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Schmidt.

Lucas Schmidt kickt SV Eintracht Gommern in 2:0-Führung – Minute 45+1

Und auch Tor Nummer drei konnte der Niegripp-Torwart nicht verhindern (49.). Der Vorsprung des SV Eintracht Gommern schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Jürgen Wust kämpfte weiter und in Minute 64 gelang Paolo Guiseppe Provenzano endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Provenzano, den Ball erneut ins Netz zu befördern (82.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.. Die Gegner vom SV Eintracht Gommern beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SG Blau-Weiß Niegripp

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schmidt (68. Hoppe), Thiem (68. Hübener), Randel, Bea, Tuente, Kunitschke, Engel (82. Von Saleski), Schellbach (79. Rose), Napiontek, Sindermann

SG Blau-Weiß Niegripp: Heilmann – Peseke, Eschner (33. Heisinger), Armbruster, Schuh, Sandmann (88. Kruse), Kliche, Lindenblatt (88. Klein), Endert (58. Provenzano), Hennig, Endert (51. Enke)

Tore: 1:0 Lucas Schmidt (3.), 2:0 Lucas Schmidt (45.+1), 3:0 Lucas Schmidt (49.), 3:1 Paolo Guiseppe Provenzano (64.), 3:2 Paolo Guiseppe Provenzano (82.); Schiedsrichter: Maximilian Soppa (Magdeburg); Assistenten: Marius Malecki, Klaus Stock; Zuschauer: 15