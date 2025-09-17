In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SV Eintracht Gommern am Wochenende eine üble Pleite gegen den SSV Samswegen 1884 und ging 0:8 (0:5) vom Platz.

Gommern/MTU. Die 35 Beobachter im Sportforum haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Eintracht Gommern ein ernüchterndes 0:8 (0:5) einstecken musste.

Luca Sonnabend (SSV Samswegen 1884) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Max Marcel Stettin den Ball ins Netz (22.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Leon Bartsch traf in Minute 36, Julian Kober in Minute 37, Jan-Erik Gamroth in Minute 43, Tim Engler in Minute 57 und Julian Kober in Minute 72. Spielstand 7:0 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Robby Nagel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:8 verfestigte (80.). Damit war der Erfolg der Börder entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SSV Samswegen 1884

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Knobloch, Von Saleski, C. Werban, Thiem, Kunitschke, Randel, Schmidt (72. Adelheim), Tuente, V. Werban

SSV Samswegen 1884: Ronge – Nagel, Wagner, Bartsch, Sonnabend (46. Engler), Lehmann (63. Mazlomi), Ermisch (70. Resch), Feyer, Kober, Stettin, Gamroth (63. Moustafa)

Tore: 0:1 Luca Sonnabend (15.), 0:2 Max Marcel Stettin (22.), 0:3 Leon Bartsch (36.), 0:4 Julian Kober (37.), 0:5 Jan-Erik Gamroth (43.), 0:6 Tim Engler (57.), 0:7 Julian Kober (72.), 0:8 Robby Nagel (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 35