Gommern/MTU. Im Sportforum wurden die Fans des SV Eintracht Gommern am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Max Bellach durch die Finger. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

In Minute 22 schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Patrick Kreutzer (37.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Mathias Rhode den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:7 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Tuente, Napiontek, Sindermann, Schellbach, Hübener, Randel, Schmidt, Werban (68. Thiem), Hoppe, Kunitschke (46. Knobloch)

Magdeburger SV Börde: König – Kreutzer, Wolff (81. Johne), Boeke, Rhode, Rebone, Rebone (56. Blümel), Schüßler, Brussig (65. Lange), Wesemeier, Berlin

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25