Fußball-Landesklasse 2: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern am Samstag das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Florian Sprengler hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Sportforum ganze sieben Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz (37.).

SV Eintracht Gommern sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 37

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Max Bellach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Mathias Rhode (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 7:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel, Schmidt, Hübener, Tuente, Schellbach, Sindermann, Werban (68. Thiem), Kunitschke (46. Knobloch), Hoppe, Napiontek

Magdeburger SV Börde: König – Rebone, Kreutzer, Schüßler, Rebone (56. Blümel), Berlin, Wolff (81. Johne), Boeke, Wesemeier, Rhode, Brussig (65. Lange)

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25