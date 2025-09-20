Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:7 (0:2) verließ der SV Eintracht Gommern am Samstag das Sportforum. Der Magdeburger SV Börde fuhr siegreich nach Hause.

Gommern/MTU. Die 25 Beobachter im Sportforum haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Eintracht Gommern ein ernüchterndes 1:7 (0:2) hinnehmen musste.

David Berlin traf für den Magdeburger SV Börde in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze (37.).

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – Minute 37

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Max Bellach musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:7 zu erweitern (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Werban (68. Thiem), Sindermann, Hoppe, Napiontek, Hübener, Kunitschke (46. Knobloch), Schmidt, Tuente, Schellbach, Randel

Magdeburger SV Börde: König – Brussig (65. Lange), Rhode, Rebone (56. Blümel), Wolff (81. Johne), Berlin, Schüßler, Boeke, Wesemeier, Rebone, Kreutzer

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25