Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Steven Hahn und sein Team SV Groß Santersleben I gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Sebastian Alicke für Groß Santersleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ali Samir Qorbani den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 33: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Tafere den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (87.). Damit war der Sieg der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Madaus, Fateh (76. Talbierski), Lange, Otto, Tafere, Eftindjioski, Qorbani, Al Houri (27. Delleh), Alicke (62. Hahn)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Iyamu, Schulz, Kutz, Schmidt (72. Wald), Hildebrandt, Koopmann (46. Alali Alhamad), Klawunn (57. Wegelin), Simon, Rohde, Niemann

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51