Der SV Groß Santersleben I errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 55 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen das Team aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I in Minute 73 2:0 in Führung

28 Minuten nach der Pause konnte Dimitar Kitanoski (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Desale, Otto, Ilijoski, Qorbani, Adjioski, Tafere, Madaus, Eftindjioski (90. Alicke), Kitanoski (90. Fateh), Banas (80. Al Houri)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schlieter (90. Selent), Wendland, Dethlefsen, Zywotek, Richter, Harnau, Schwarz, Deike (46. Mootz), Rein (74. Gumtz), Winkelmann (86. Sedlak)

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55