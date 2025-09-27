Der SV Groß Santersleben I errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 45 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Johannes Meyer für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Abdul Rahman Delleh den Ball ins Netz (43.).

SV Groß Santersleben I Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 43

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Delleh den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (78.). Damit war der Triumph der Santersleber gesichert. Die Santersleber haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Lange, C. Madaus, Delleh, C. Madaus, Fateh (89. Habibi), Otto, Eftindjioski (70. Al Houri), Tafere, Ilijoski

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Theele, Rathsack, Gropius, Skorsetz, Stridde (88. Voigtländer), Meyer (77. Tamaan), Tilche (38. Friedrich), Zoll, Grzenda

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45