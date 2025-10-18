Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 85: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Steven Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, Otto (70. Habibi), Lange, Kitanoski, Fateh, Tafere, Al Houri (53. Eftindjioski), Qorbani, C. Madaus, Hahn

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Spilgies (79. Moushfiq), Hennings, Böttcher (46. Janik), Felgenhauer, Graupner, Unger, Telge (68. Pfitzner), Riedel, Wildenhof

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51