Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber waren den Gästen aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I führt nach 73 Minuten 2:0

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dimitar Kitanoski (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Banas (80. Al Houri), Desale, Qorbani, Otto, Kitanoski (90. Fateh), Eftindjioski (90. Alicke), Tafere, Adjioski, Madaus

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Dethlefsen, Richter, Zywotek, Harnau, Rein (74. Gumtz), Winkelmann (86. Sedlak), Deike (46. Mootz), Wendland, Schlieter (90. Selent)

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55