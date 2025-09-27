Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 45 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Groß Santersleben – Magdeburg: Nachdem der SV Groß Santersleben I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Abdul Rahman Delleh den Ball ins Netz (43.).

SV Groß Santersleben I Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 43

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Pause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus, Qorbani, C. Madaus, Tafere, Otto, Fateh (89. Habibi), Lange, Eftindjioski (70. Al Houri), Ilijoski, Delleh

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Schröder, Rathsack, Gropius, Skorsetz, Stridde (88. Voigtländer), Meyer (77. Tamaan), Tilche (38. Friedrich), Grzenda, Theele

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45