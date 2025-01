Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Osterweddinger SV mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 57 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen das Team aus Osterwedding mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) netzte dann sehr spät in Spielminute 89 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

92. Minute: SV Groß Santersleben I vorne dank Doppelpack von Steven Hahn – 2:0

Nur drei Spielminuten darauf konnte Hahn (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Osterweddinger SV

SV Groß Santersleben I: Deupert – Otto, Adjioski, Zawadzki, Hahn, Ilijoski, Lange, Alicke (84. Delleh), Kleinau (90. Jülich), Kotevski (60. Eftindjioski), Madaus

Osterweddinger SV: Helmholz – Krull, Iser, Magel (75. Mörig), Loof, Barkowski, Koch, Herrmanns, Embach, Gläser, Nakoinz

Tore: 1:0 Steven Hahn (89.), 2:0 Steven Hahn (90.+2); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Finn Lukas Seiler; Zuschauer: 57