Groß Santersleben/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Groß Santersleben I nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Groß Santersleben I gegen SV Seilerwiesen Magdeburg – 43. Minute

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Delleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (78.). Die Santersleber sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, C. Madaus, Eftindjioski (70. Al Houri), Qorbani, Lange, Otto, C. Madaus, Fateh (89. Habibi), Delleh, Ilijoski

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (88. Voigtländer), Rathsack, Skorsetz, Tilche (38. Friedrich), Gropius, Meyer (77. Tamaan), Grzenda, Theele, Schröder, Zoll

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45