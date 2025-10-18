Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steven Hahn, als Timo Lange für Groß Santersleben traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 85: SV Groß Santersleben I mit 2:0 Vorsprung

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Steven Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (85.). Damit war der Erfolg der Santersleber entschieden. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Adjioski, Hahn, C. Madaus, Al Houri (53. Eftindjioski), Lange, Kitanoski, Qorbani, Otto (70. Habibi), Fateh

Roter Stern Sudenburg: Barth – Böttcher (46. Janik), Felgenhauer, Hennings, Spilgies (79. Moushfiq), Riedel, Telge (68. Pfitzner), Wildenhof, Unger, Graupner, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden)

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51