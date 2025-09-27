Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Groß Santersleben.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Abdul Rahman Delleh (43.) erzielt wurde.

Minute 43 SV Groß Santersleben I auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Pause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 gingen die Santersleber als Sieger vom Platz. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Lange, Eftindjioski (70. Al Houri), Ilijoski, Delleh, Otto, C. Madaus, C. Madaus, Fateh (89. Habibi), Qorbani

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Rathsack, Zoll, Skorsetz, Stridde (88. Voigtländer), Gropius, Tilche (38. Friedrich), Grzenda, Meyer (77. Tamaan), Schröder

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45