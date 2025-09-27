Der SV Groß Santersleben I erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 45 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Groß Santersleben/MTU. Groß Santersleben – Magdeburg: Nachdem der SV Groß Santersleben I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

43. Minute SV Groß Santersleben I gleichauf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Delleh den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (78.). Damit war der Erfolg der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Tafere, C. Madaus, C. Madaus, Ilijoski, Fateh (89. Habibi), Eftindjioski (70. Al Houri), Lange, Delleh, Otto

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Stridde (88. Voigtländer), Skorsetz, Zoll, Gropius, Theele, Meyer (77. Tamaan), Schröder, Rathsack, Tilche (38. Friedrich)

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45