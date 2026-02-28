Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 55 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten die Gäste aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Wojciech Radoslaw Banas für Groß Santersleben traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I in Minute 73 2:0 in Führung

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dimitar Kitanoski (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Banas (80. Al Houri), Otto, Ilijoski, Madaus, Kitanoski (90. Fateh), Adjioski, Qorbani, Eftindjioski (90. Alicke), Desale

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Zywotek, Schlieter (90. Selent), Deike (46. Mootz), Richter, Schwarz, Winkelmann (86. Sedlak), Harnau, Dethlefsen, Rein (74. Gumtz), Wendland

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55