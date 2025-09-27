Der SV Groß Santersleben I erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 45 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Groß Santersleben/MTU. Im Spiel zwischen Groß Santersleben und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Groß Santersleben.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

In der 66. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Delleh, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (78.). Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Ilijoski, Fateh (89. Habibi), Delleh, C. Madaus, Qorbani, C. Madaus, Tafere, Eftindjioski (70. Al Houri), Lange

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tilche (38. Friedrich), Stridde (88. Voigtländer), Skorsetz, Grzenda, Theele, Zoll, Schröder, Rathsack, Meyer (77. Tamaan), Gropius

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45