Dem SV Groß Santersleben I gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber besiegten das Team aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

73. Minute: SV Groß Santersleben I baut Führung auf 2:0 aus

28 Minuten nach der Pause konnte Dimitar Kitanoski (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Eftindjioski (90. Alicke), Adjioski, Qorbani, Tafere, Kitanoski (90. Fateh), Desale, Banas (80. Al Houri), Madaus, Otto, Ilijoski

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Winkelmann (86. Sedlak), Schwarz, Wendland, Dethlefsen, Richter, Schlieter (90. Selent), Harnau, Zywotek, Rein (74. Gumtz), Deike (46. Mootz)

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55