Groß Santersleben/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Groß Santersleben I nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Johannes Meyer (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Abdul Rahman Delleh der Torschütze (43.).

SV Groß Santersleben I Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 43

In der 66. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Delleh (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 3:1 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Otto, C. Madaus, Tafere, Delleh, Fateh (89. Habibi), Ilijoski, Qorbani, C. Madaus, Eftindjioski (70. Al Houri)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Rathsack, Meyer (77. Tamaan), Skorsetz, Tilche (38. Friedrich), Stridde (88. Voigtländer), Theele, Grzenda, Zoll, Gropius

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45