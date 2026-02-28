Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV 1889 Altenweddingen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 55 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

2:0 Vorsprung für SV Groß Santersleben I – Minute 73

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Dimitar Kitanoski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (73.). Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Tafere, Qorbani, Ilijoski, Madaus, Eftindjioski (90. Alicke), Adjioski, Banas (80. Al Houri), Desale, Kitanoski (90. Fateh)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Zywotek, Schlieter (90. Selent), Winkelmann (86. Sedlak), Deike (46. Mootz), Dethlefsen, Richter, Rein (74. Gumtz), Wendland, Schwarz

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55