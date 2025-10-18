Dem SV Groß Santersleben I glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Timo Lange (SV Groß Santersleben I) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Minute 85: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Steven Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (85.). Damit war der Sieg der Santersleber gesichert. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski, Al Houri (53. Eftindjioski), Lange, Otto (70. Habibi), Kitanoski, Fateh, Tafere, Hahn, C. Madaus, Qorbani

Roter Stern Sudenburg: Barth – Telge (68. Pfitzner), Unger, Graupner, Spilgies (79. Moushfiq), Hennings, Wildenhof, Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Böttcher (46. Janik), Riedel, Felgenhauer

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51