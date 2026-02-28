Der SV Groß Santersleben I erzielte am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 55 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Groß Santersleben/MTU. Die 55 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Altenweddingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Groß Santersleben I mit 2:0 vorne – 73. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Dimitar Kitanoski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (73.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Santersleber sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Banas (80. Al Houri), Eftindjioski (90. Alicke), Kitanoski (90. Fateh), Adjioski, Tafere, Desale, Otto, Madaus, Ilijoski

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Rein (74. Gumtz), Wendland, Schwarz, Winkelmann (86. Sedlak), Harnau, Richter, Deike (46. Mootz), Schlieter (90. Selent), Zywotek, Dethlefsen

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55