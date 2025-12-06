Kein Punktgewinn für SV Groß Santersleben I: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SSV Samswegen 1884 hinnehmen.

Groß Santersleben/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884 mit einem niedrigen 0:1 (0:1). 33 Zuschauer waren auf dem Sportplatz- Platz 2 live dabei.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus (46. Banas), Delleh, Qorbani, Lange, Hahn, Tafere, Otto, Al Houri (46. Dressel), C. Madaus, Adjioski

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Resch, Bartsch, Nagel, Gamroth, Engler (90. Wagner), Sonnabend (70. Stettin), Herbst (81. Mazlomi), Ermisch, Ronge

Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33