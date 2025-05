Irxleben/MTU. Die Börder haben am Samstag dem Gegner aus Magdeburg überlegene acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Robin Sanne (SV Irxleben) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Börder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Ahlemann der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (17.).

Minute 17: SV Irxleben liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Kevin Darius musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Sanne konnte in Minute 43 erneut einnetzen und RosaRosa legte in Minute 48 nach. Es lief nicht gut für den FC Zukunft Magdeburg. In Minute 56 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Till Trabert traf für Irxleben in Minute 59 und Robin Sanne zwei mal in Minute 68 und 80. Spielstand 7:1 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Simon Schwenke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 8:1 erweiterte (84.). Damit war der Erfolg der Börder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Irxleben – FC Zukunft Magdeburg

SV Irxleben: Schulze – Nordt (55. L. Schwenke), Ahlemann, Sanne (88. Thomas Matthies), Rolle (59. Kanning), Hartmann, Reich (55. Wierstorf), S. Schwenke, Köhler, Trabert, Stier (59. Müller)

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Tolle, Kiel, Kohlepp (46. Krühne-Ploetz), Srech, Mishchuk (75. Paryniuk), Probst (82. Gummert), Weigmann, Schaar, Rosa, Bengsch (55. Wöge)

Tore: 1:0 Robin Sanne (15.), 2:0 Tim Ahlemann (17.), 3:0 Robin Sanne (43.), 4:0 Paul Stier (48.), 4:1 Germain Rosa (56.), 5:1 Till Trabert (59.), 6:1 Robin Sanne (68.), 7:1 Robin Sanne (80.), 8:1 Simon Schwenke (84.); Schiedsrichter: Matthias Henke (Jerichow); Assistenten: Marko Schmidt, Andreas Zepter; Zuschauer: 94