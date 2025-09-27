Die SV Union Heyrothsberge unter Leitung von Trainer Marcel Gieseler feierte einen deutlichen Erfolg über den Roter Stern Sudenburg mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Biederitz/MTU. 5:1 (2:0) in Heyrothsberge: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Marcel Gieseler, die SV Union Heyrothsberge, am Samstag im Tor der Gegner aus Stern untergebracht.

Christian Kloska (SV Union Heyrothsberge) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Bennet Vogel den Ball ins Netz (29.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Rene Barth musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu festigen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Schäfer, Vogel (75. Sensenschmidt), Taube, Schulze (85. Groth), Schmidt (81. Voelckel), Marks, Kloska, Peukert, Wöhler (85. Hrachowitz), Schlüter

Roter Stern Sudenburg: Barth – Unger, Böttcher, Riedel (63. Wildenhof), Graupner, Abraham (25. Pfitzner), Hennings, Gläser, Felgenhauer (46. Spilgies), Telge (63. Pakebusch), Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84