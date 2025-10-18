Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Fußballfans einen klaren 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Biederitzer einen zusätzlichen Erfolg. Marcus Schlüter traf in der 45. Spielminute. Der BSV 79 Magdeburg lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Brenzlich wurde die Situation für die Biederitzer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:2 aus. Schulze versenkte den Ball in der 66. Minute ein weiteres Mal. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Nsangou traf in der 81. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth, Kloska, Wöhler (77. Möser), Taube, Peukert, Fritz, Schlüter, Schulze (70. Thorand), Vasükov (73. Hanke), Schäfer

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Gröschner, Nsangou, Klinzmann, Hilgendorf (77. Bielau), Nsien (37. Baumann), Bansemer, Ngou, Ellrich, Kasper, Krüger

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48