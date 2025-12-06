Die SV Union Heyrothsberge errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 48 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Biederitz/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Heyrothsberge ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Biederitzer gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler, als Bennet Vogel für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Moritz Leonard Hanke den Ball ins Netz (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – 47. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Hannes Schulze kam rein für Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Hanke (67. Schulze), Voelckel (82. Hrachowitz), Marth, Fritz, Peukert, Schlüter, Taube (70. Gropius), Möser, Marks (76. Wöhler), Vogel (67. Vasükov)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Blümel, Wolff, Fritsch (63. Schüßler), Boeke (78. Naumann), Brussig, Rebone, Gallert, Köhler, Müller, Berlin

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48