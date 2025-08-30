Die SV Union Heyrothsberge errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 83 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen.

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

In Minute 66 fiel das letzte Tor der Partie. 21 Minuten nach der Pause gelang es Raue, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (66.). In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die Biederitzer haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marth, Schlüter, Fritz (88. Sensenschmidt), Wöhler, Raue (68. Vogel), Taube (68. Schmidt), Schäfer, Schulze (82. Hanke), Kloska (90. Thorand), Gropius

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Dervishaj, Kulinich, Jahjah (46. Kompaniiets), Jibril, Al Mounif (70. Gjoci), Preuss, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Norenko, Chebli (70. Rezai), El Zayat

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83