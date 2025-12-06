Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Bennet Vogel (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Moritz Leonard Hanke (45+2.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge mit 2:0 vorne – Minute 45+2

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der Magdeburger SV Börde steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Alexander Vasükov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (70.). Damit war der Triumph der Biederitzer entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Marth, Hanke (67. Schulze), Taube (70. Gropius), Marks (76. Wöhler), Möser, Voelckel (82. Hrachowitz), Vogel (67. Vasükov), Fritz, Peukert

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Rebone, Blümel, Köhler, Wolff, Berlin, Gallert, Fritsch (63. Schüßler), Brussig, Boeke (78. Naumann), Müller

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48