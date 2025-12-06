Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Bennet Vogel (SV Union Heyrothsberge) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Moritz Leonard Hanke der Torschütze (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 45+2: SV Union Heyrothsberge liegt mit 2:0 vorne

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Hannes Schulze kam rein für Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Alexander Vasükov (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel (82. Hrachowitz), Taube (70. Gropius), Vogel (67. Vasükov), Möser, Marth, Hanke (67. Schulze), Fritz, Schlüter, Peukert, Marks (76. Wöhler)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Boeke (78. Naumann), Blümel, Fritsch (63. Schüßler), Brussig, Gallert, Köhler, Wolff, Müller, Rebone, Berlin

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48