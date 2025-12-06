Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen das Team aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler, als Bennet Vogel für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Biederitzer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Moritz Leonard Hanke der Torschütze (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 45+2 mit 2:0

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube (70. Gropius), Hanke (67. Schulze), Marks (76. Wöhler), Schlüter, Marth, Möser, Voelckel (82. Hrachowitz), Peukert, Fritz, Vogel (67. Vasükov)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Brussig, Gallert, Rebone, Fritsch (63. Schüßler), Müller, Berlin, Wolff, Köhler, Blümel, Boeke (78. Naumann)

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48