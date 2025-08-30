Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 83 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den MSC Preussen freuen.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Ihab El Zayat traf für den MSC Preussen in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Tom Raue der Torschütze (20.).

Minute 20 SV Union Heyrothsberge auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen musste dreimal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Raue den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (66.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Fritz (88. Sensenschmidt), Schulze (82. Hanke), Marth, Raue (68. Vogel), Wöhler, Schäfer, Gropius, Kloska (90. Thorand), Taube (68. Schmidt)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Dervishaj, Norenko, Jibril, Jahjah (46. Kompaniiets), Chebli (70. Rezai), Kulinich, El Zayat, Al Mounif (70. Gjoci), Preuss, Haxhiu (63. Hussen Gahdo)

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83