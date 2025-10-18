Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 5:3 (3:0)-Sieg gegen den BSV 79 Magdeburg freuen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schulze (35.) erzielt wurde.

Dann konnte Heyrothsberge einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Marcus Schlüter schoss und traf in Minute 45. Dann waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Alain Zidane Nsangou versenkte den Ball in Minute 49, gefolgt von Janis Klinzmann (65.). Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Schulze traf in der 66. Spielminute zum dritten Mal. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Nsangou schoss und traf in der 81. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. Spielstand 4:3 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Dean-Robbin Taube (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – BSV 79 Magdeburg

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze (70. Thorand), Fritz, Schäfer, Marth, Taube, Schlüter, Kloska, Vasükov (73. Hanke), Wöhler (77. Möser), Peukert

BSV 79 Magdeburg: Heyse – Ellrich, Nsangou, Kasper, Ngou, Bansemer, Hilgendorf (77. Bielau), Klinzmann, Gröschner, Nsien (37. Baumann), Krüger

Tore: 1:0 Hannes Schulze (33.), 2:0 Hannes Schulze (35.), 3:0 Marcus Schlüter (45.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (49.), 3:2 Janis Klinzmann (65.), 4:2 Hannes Schulze (66.), 4:3 Alain Zidane Nsangou (81.), 5:3 Dean-Robbin Taube (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 48